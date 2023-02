Werken aan Drasopbrug in Halle en nieuw ecoduct Hallerbos van start

Sinds augustus 2019 is de brug van Drasop afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een vrachtwagen schoot toen onder de brug in brand en beschadigde een van de stalen liggers ernstig. De nieuwe brug zal ook nu vooral gericht zijn op de actieve weggebruikers: er komen twee voet- en fietspaden van telkens 2,5 meter breed. In het midden van de weg is een strook voor autobestuurders van 3 meter breed voorzien: automobilisten moeten beurtelings over de brug rijden. De eigenlijke werken staan gepland voor het najaar van 2023. Vanaf de zomer van 2024 kan de brug normaal gezien in gebruik genomen worden.

Het nieuwe ecoduct aan het Hallerbos komt in de plaats van de huidige brug van de Vlasmarktdreef over de Brusselse Ring. Door de dreef te ontharden wordt het leefgebied van de dieren in het Hallerbos een pak groter en wordt ook de biodiversiteit beter beschermd. Het ecoduct zal niet enkel door dieren, maar ook door wandelaars en fietsers gebruikt kunnen worden. De start van de werken aan het nieuwe ecoduct is voorzien voor het late voorjaar van 2023 en de werken eindigen in 2025.