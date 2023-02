Laatstejaars middelbaar mogen les volgen bij Thomas More om bewustere studiekeuze te maken

"Ik ben een eerstejaarsstudent, dus ik weet perfect hoe die leerlingen zich voelen", vertelt Jonas De Bruyne die een van de rondleidingen in Mechelen geeft. "Ik ben blij dat ik de rondleidingen kan geven, ik had dat zelf ook graag gehad toen ik nog in het middelbaar zat. We willen echt tijd maken om alle vragen te beantwoorden. Ik hoop dat ik de leerlingen meer zal kunnen bijbrengen over onze campus en het leven als student."