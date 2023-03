Tom Waes-effect doet bezoekersaantallen van Gallo-Romeins Museum in Tongeren stijgen

Het Gallo-Romeins Museum doet het goed. Afgelopen maand kwamen er beduidend meer bezoekers naar Tongeren voor de permanente tentoonstelling. "Hoewel we aan de bezoeker niet vragen wat hen motiveerde om naar het museum te komen, hebben we een sterk vermoeden dat de reeks 'Het Verhaal van Vlaanderen' er voor iets tussen zit", zeg schepen An Christiaens (CD&V).

In januari noteerde het museum 42 procent meer bezoekers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. "42 procent is wel erg veel. Eerst hielden we er nog rekening mee dat de tentoonstelling 'Imperium Romanum' ook voor extra bezoekers zorgde. Zeker op het einde van een tentoonstelling is er vaak nog een piek in het aantal bezoekers. Maar die tentoonstelling is nu afgelopen. En het succes blijft", aldus Christiaens.