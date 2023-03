Trucker vergeet handrem op te zetten en sterft onder eigen trekker in haven Gent

"Er is een tragisch arbeidsongeval gebeurd in DFDS afgelopen weekend", bevestigt de arbeidsauditeur bij VRT NWS. Een Poolse man die via een externe firma aan de slag was, vergat de handrem van zijn trekker op te zetten. Toen hij achter het voertuig aan de slag was, bolde het achteruit en raakte hij geplet. De man is vermoedelijk zaterdag overleden, de concrete omstandigheden worden onderzocht. "Er zijn geen anderen bij betrokken." Het voertuig van de man en de camerabeelden worden nu verder bekeken.