Twee schepen botsen in haven van Antwerpen

“Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Europa Terminal in de Antwerpse haven", legt Vincent Thijs van Port of Antwerp-Bruges uit. In de buurt van de Zandvlietsluis kwamen een binnenschip en een zeeschip tot een frontale botsing. “Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren”, zegt Thijs. “Dat wordt momenteel onderzocht.”