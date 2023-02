Uitzonderlijke Aalst Carnaval, en dan moeten de "Voil Jeanetten" en popverbanding nog komen: "Dit doet deugd aan ons hart"

"Het is meer dan een gewone carnaval. Dit is een uitzonderlijke editie, en het voelt heel goed als je hier door de straten wandelt. Er stond zondag bij de stoet een massa volk langs de kant van de weg. Ook de Grote Markt zat vol en mensen bleven zitten, ook al was de stoet erg lang. Dit doet véél deugd aan het hart."

Vandaag palmen de "Voil Jeanetten" de straten van Aalst in: een oude traditie die ze koesteren in de ajuinenstad. "Op vastenavond is het een kwestie van nog eens alles te geven, goed te eten en te drinken voor we de vastenperiode ingaan. De mannen doken daarvoor vroeger in de kleerkast van hun vrouw om zich te verkleden, met alle attributen die daarbij horen, zoals lampenkappen en kinderkoetsen. Die traditie is gebleven, inclusief de eigen stoet voor onze "Voil Jeanetten". Die vertrekt vanop de Grote Markt, met de burgemeester, Prins Carnaval en het feestcomité op kop naast de fanfare."