Somber beeld vanop Belgische wegen: elke twee dagen sterft een zwakke weggebruiker in het verkeer

Een klein lichtpunt is er wel als we naar de regionale verschillen kijken. In Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden met 7 procent. In Wallonië en Brussel is er wel een stijging op te merken.



Het aantal letselongevallen is wel in elke regio toegenomen: met 10 procent in Vlaanderen (van 21.029 naar 23.212), met 18 procent in Brussel (van 3.504 naar 4.141) en met 2 procent in Wallonië (van 9.749 naar 9.953).