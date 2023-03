Verkleedwinkel Liebaut in Aalst krijgt pakkend eerbetoon van carnavalisten

Een monument in de Aalsterse carnavalswereld sluit in augustus definitief de deuren. Een einde dat carnavalsgroep AKV Bedestert jammer vindt. Daarom is het koppel het onderwerp van de praalwagen. De carnavalsgroep wint daar nu de hoofdprijs mee bij de middelgrote groepen. "We zijn buiten gaan kijken en hebben iedereen bedankt toen de stoet passeerde. Het was een prachtige wagen." Een dag na de prijsuitreiking is er nog een pakkend eerbetoon. De carnavalisten verrassen het koppel in hun zaak met taart en gezangen. "Het is een mooi afscheid dat ze ons geven. Het is hen allemaal gralijk gelukt."