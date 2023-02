Vlaanderen opent vijf extra centra voor slachtoffers familiaal geweld

Vlaanderen voorziet negen miljoen euro per jaar voor de nieuwe centra. "Het merendeel van de centen gaat natuurlijk naar hulp op maat naar gezinnen. We gaan extra aandacht hebben voor kinderen, ze zijn in heel veel gevallen slachtoffer. We voorzien daarom meer kinderpsychologen voor bijstand", vertelt Demir. Daarnaast komt er ook een lotgenotenwerking. "Mensen die slachtoffer zijn van geweld binnen de familie dragen daar soms nog jarenlang de sporen van. Ook zij zullen terecht kunnen in het centrum om ervaringen te delen. Dat kan niet altijd bij de eigen partner, familie of vrienden. Het is erg belangrijk om het mentale welzijn te bewaken."