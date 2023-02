Vogelgriep woedt in Limburg: in Kinrooi al honderden dode meeuwen geruimd aan de Maasoever 

"Kinrooi is echt een hotspot waar duizenden meeuwen overnachten, en dat blijkt nu wel echt een probleem. Ze steken elkaar aan met de vogelgriep", zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Overal waar water is in Limburg, en waar meeuwen hun rustplaats vinden, dreigt een broeihaard van vogelgriep te ontstaan. Dat meldt Het Belang van Limburg en is aan onze redactie bevestigd. "Op dit moment heerst er vogelgriep rond de hele Maasvallei. Ook in Sint-Truiden en nu ook aan het kanaal tussen Bilzen en Hasselt duikt het op."