Volvo Car Gent investeert in elektrische spuitovens om auto's te verven: "Europese primeur om CO2 te beperken"

Volvo Car Gent zegt dat het de eerste autobouwer is in Europa die het energierovende droogproces vervangt door een elektrische tegenhanger. "We gaan andere en grotere ovens bouwen. De eerste moet al in de zomer van volgend jaar operationeel zijn." De nieuwe ovens zullen ook meer tegelijk kunnen. "Nu zijn er nog twee aparte ovens nodig om de naden waterdicht te maken en de grondlaag te doen drogen", zegt Blomme. Het personeel dat in de spuitafdeling werkt, is zonet ingelicht over de omschakeling. De komende maanden volgen bijscholingen.

De omschakeling kadert in een oefening van Volvo om te vergroenen. "De ambitie is om in 2024 helemaal klimaatneutraal te zijn." Volvo Car Gent wil zo ambitieuzer zijn dan het moederbedrijf, dat verbindt zich ertoe om in 2025 enkel nog groene uitstoot te hebben.