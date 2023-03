Voorlopig geen nieuw kunstgrasveld voor voetbalclub SKN Sint-Niklaas

Vorige vrijdag, op de gemeenteraad, besliste het stadsbestuur van Sint-Niklaas om de aanleg van een nieuw kunstgrasveld uit te stellen. De stad wil eerst in gesprek gaan met de voetbalclub. Ze willen garantie krijgen, ook naar de ouders toe, dat SKN Sint-Niklaas in de toekomst stabiliteit en zekerheid zal aanbieden.

Vorig jaar vernieuwde de stad al het eerste terrein van de voetbalclub SKN Sint-Niklaas in het stedelijk sportcentrum in de Meesterstraat in Nieuwkerken. In het meerjarenplan van de stad staat dat ze alle kunstgrasvelden willen vernieuwen, maar op het tweede terrein wordt het dus nog even wachten.

Het voorstel zal volgende maand opnieuw voorkomen op de gemeenteraad. Het gaat om een investering van ruim 300.000 euro.