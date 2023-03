Onderzoek naar dood van 4-jarige Dean: Vriendin van Dave De Kock blijft langer in de cel

Romy W. werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog altijd niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen. De vrouw had in het begin van het onderzoek verklaard dat ze Dean voor het laatst met Dave De Kock gezien had, en dat ze niets te maken had met zijn dood.

Ze vroeg al verschillende keren haar voorwaardelijke vrijlating aan, maar die werd altijd geweigerd. Ook dinsdag besliste de KI haar aanhouding opnieuw te verlengen. De Kock en Romy W. zitten nu al een jaar in voorhechtenis.