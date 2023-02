Wat weten we al over nieuwe aardbevingen aan de grens tussen Turkije en Syrië? "Dezelfde angst, dezelfde ellende"

Ook in het veldhospitaal van het Belgische team van B-Fast hebben ze de schokken gevoeld. Het medisch team bevindt zich in de stad Kirikhan en staat klaar om mogelijk nieuwe slachtoffers op te nemen, zegt Eulalie Groosman die er werkt.



"De bevingen waren om 20.04 uur en 20.07 uur. Het epicentrum is niet veraf (op een uurtje rijden) en het was duidelijk voelbaar. Onze B-FAST-ploeg en alle patiënten waren gelukkig veilig. Aan het veldhospitaal is geen schade. Ons verkenningsteam had zorgvuldig deze locatie gezocht. We zitten in een grote open ruimte, omdat we altijd naschokken kunnen verwachten", aldus Groosman in "De ochtend" (Radio 1).