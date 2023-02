Weggeworpen Romeinse fallus was mogelijk meer dan een geluksbrenger

Dat was allemaal weggegooid in een vroegere gracht aan het fort uit de 2e eeuw. Het fort van Vindolandia ligt in het noorden van Engeland, iets ten zuiden van de Muur van Hadrianus die de noordelijk grens van het Romeinse rijk moest verdedigen en errond was ook een burgerlijke nederzetting ontstaan. Opmerkelijk aan het fort is dat de bodem er gedeeltelijk anaeroob is - geen zuurstof bevat -, waardoor stoffen die elders al lang zouden vergaan zijn, zoals hout, leer en textiel, er uitstekend bewaard zijn.

Dat is ook het geval met de houten fallus, die volgens een nieuwe analyse van experten van de Newcastle University en het University College Dublin het enige bekende exemplaar is van een houten 'lichaamsloze' fallus dat in heel de Romeinse wereld gevonden is.

Fallussen waren nochtans wijdverspreid in het Romeinse rijk en men geloofde dat ze bescherming boden tegen onheil. Ze werden vaak afgebeeld in fresco's en mozaïeken of ze vormden een onderdeel van de versiering van andere voorwerpen, zoals aardewerken potten of de heften van messen. Kleine fallussen uit been of metaal werden algemeen gedragen als hangers rond de nek.

Maar het onderzoeksteam denkt dat het object, dat in 1992 bij opgravingen in Vindolandia gevonden werd, gebruikt kan geweest zijn voor meer dan alleen het afweren van het kwaad. Uit analyse blijkt immers dat de beide uiteinden van de fallus opmerkelijk gladder waren dan de rest, wat wijst op herhaaldelijk contact gedurende een lange tijd.