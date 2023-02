Staan commerciële rusthuisgroepen op rand van faillissement? "Geen hulp nodig van de overheid, dit is bangmakerij"

Orpea? De zorguitbater heeft het niet alleen financieel moeilijk, maar kwam bovendien in opspraak door berichten over een onmenselijke behandeling van bewoners in hun residenties in Frankrijk.



In november werd daarom een transformatieplan op poten gezet en in januari gooide de Franse overheid een financiële reddingsboei door een meerderheidsbelang te nemen in de groep.