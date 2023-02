Moet je het zakgeld van je kinderen indexeren?

Eerst even dit: zeker niet alle kinderen en jongeren krijgen zakgeld. Veel ouders hebben niet de financiële marge om hun kroost zakgeld te geven. Niet onoverkomelijk, want in de meeste gevallen gebruiken kinderen en jongeren dat zakgeld om dingen te kopen die ze eigenlijk niet per se nodig hebben. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen ze bovendien zelf een centje bijverdienen met een vakantiejob of een baantje in het weekend.

Grosso modo is het zo dat hoe jonger de kinderen zijn, hoe minder vaak ze zakgeld krijgen. Zowat 70 procent van de Vlaamse tieners krijgt wekelijks of maandelijks wat geld toegestopt, bij de jongere kinderen is dat veel minder het geval. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe lager de bedragen liggen van dat eventuele zakgeld. Gemiddeld genomen krijgt een kind in de lagere school – als het al zakgeld krijgt - zowat 2 euro per week.