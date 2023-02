Zuid-Korea erkent rechten van koppels van hetzelfde geslacht voor de eerste keer

De aanklagers, Kim Yong-min en zijn partner So Sung-uk, zijn getrouwd in 2019. Hun huwelijk is symbolisch: het wordt niet erkend door de staat, omdat het homohuwelijk verboden is in Zuid-Korea.

Begin 2020 werd Kim geregistreerd als afhankelijke echtgenoot bij de ziekteverzekering van zijn partner. Kims medische kosten werden gedekt door die gezamelijke ziekteverzekering. Maar toen de verzekering ontdekte dat het over twee mannen ging, beval ze dat Kim, los van zijn partners lidmaatschap bij de verzekeringsmaatschappij, ook moest betalen voor de verzekering. Omdat het paar niet wettelijk gehuwd was, kon het geen aanspraak maken op de gezamelijke verzekering en de bijkomende financiële voordelen, aldus de verzekeraar.