50 werknemers geëvacueerd na ovenbrand in koekjesfabriek Jules Destrooper in Ieper

Woensdagochtend rond zeven uur kreeg de brandweer Westhoek een oproep over een industriebrand in de Zwaanhofweg in Ieper. Het bleek te gaan om een ovenbrand in de koekjesfabriek Jules Destrooper. De brandweer snelde ter plaatse. "Bij aankomst was er geen bluswerk nodig. Er waren enkel een paar koekjes die te warm waren geworden", zegt Kristof Louagie van de brandweer.

De brandweer evacueerde voor de zekerheid een vijftigtal werknemers. "Niemand raakte gewond. De koekjes werden uit de oven gehaald en nu zijn we volop bezig met het ventileren van de productiehal. Binnenkort kan het werk hervat worden", voegt Louagie toe.