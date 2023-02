90 procent minder transmigranten wagen oversteek via Belgische kust

Vroeger gebruikten transmigranten vaker bootjes aan de Belgische kust om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarnaast proberen transmigranten via snelwegparkings bij ons en in de haven van Zeebrugge in vrachtwagen of containers te klimmen. Nu kiezen ze steeds meer voor Noord-Frankrijk om aan hun tocht te beginnen.

Minister Van Quickenborne hoopt de positieve resultaten in de toekomst verder te zetten: "Een overtocht in een bootje, container of vrachtwagen is levensgevaarlijk. Mensensmokkelaars hebben talloze doden op hun geweten. Onze inspanningen om mensensmokkel tegen te gaan, beginnen te lonen."