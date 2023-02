Aalst Carnaval sluit af met traditionele popverbranding

Het was carnavalsgroep AKV Beschomt die de pop mocht ontwerpen. "Het is een ode aan Keizer Kamiel", zegt de groep. "Het ontwerp lag al klaar voor carnaval 2022 en het is een hele eer dat wij opnieuw de pop mochten maken", klinkt het.

Prins Yordi sprak de menigte carnavalisten voor een laatste keer toe. "Onze Heer is een Ajoin zeggen ze, maar ik geloof dat niet. We hebben verschillende jaren geen carnaval kunnen vieren, maar deze was driedubbel zo mooi en ik ben ervan overtuigd dat we vanaf nu voor minstens de komende 100 jaar carnaval vieren, elk jaar opnieuw. Wij zijn Aalst, wij zijn carnaval, jullie maken carnaval, we horen samen."