Aardbevingen leggen een vijfde laag in de aarde bloot: een hete, vaste bal in de binnenkern

Tot nu toe konden seismologen de golven volgen tijdens hun tocht naar de antipode en hun terugkeer naar de plaats van de aardbeving, maar niet verder.

"Door een techniek te ontwikkelen om de signalen te versterken die vastgelegd worden door een 'dichtbevolkt' seismologisch netwerk, konden we voor het eerst seismische golven observeren die tot vijf keer toe op en neer stuiterden langs de diameter van de aarde", zei observationeel seismoloog Thanh-Son Pham van de Australian National University (ANU) in Canberra, de eerste auteur van de studie over de binnenste binnenkern.

"Onze studie is mogelijk geworden dankzij de nooit geziene uitbreiding van de wereldwijde seismische netwerken, vooral de dichte netwerken in de aaneengesloten staten van de VS, op het schiereiland Alaska en doorheen de Europese Alpen."

De onderzoekers bestudeerde de anisotropie van de ijzer-nikkel-verbinding waaruit de binnenkern van de aarde bestaat. Een stof is anisotroop als bepaalde fysische eigenschappen ervan, bijvoorbeeld de snel­heid waarmee het licht zich erin voortplant, in ver­schil­len­de rich­tin­gen niet ge­lijk zijn.

In dit geval wordt de anisotropie gebruikt om te beschrijven hoe de seismische golven versnellen of vertragen in hun tocht door het materiaal van de binnenkern, afhankelijk van de richting die ze uitgaan. Dat zou veroorzaakt kunnen worden door een verschillende plaatsing van ijzeratomen bij hoge temperaturen en druk of door een preferentiële oriëntatie van groeiende kristallen.

De onderzoekers stelden vast dat de terugkaatsende seismische golven herhaaldelijk doordrongen in punten in de buurt van het centrum van de aarde vanuit verschillende hoeken. Door de variatie in de reistijd van seismische golven van verschillende aardbevingen te analyseren, kwamen ze tot de conclusie dat de kristalstructuur in de binnenste binnenkern waarschijnlijk verschilt van de structuur in de buitenste laag.

De onderzoekers zeggen dat dit kan verklaren waarom de golven versnellen of vertragen afhankelijk van de hoek waaronder ze binnendringen in de binnenste binnenkern.

Volgens het team van ANU suggereren hun bevindingen dat er op een bepaald punt in de tijdlijn van de evolutie van de aarde, een grote wereldwijde gebeurtenis kan hebben plaatsgevonden die geleid heeft tot een aanzienlijke verandering in de kristalstructuur van de binnenkern van de aarde.