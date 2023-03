Afvalophaler IVM haalt fors minder restafval op in Meetjesland en Leiestreek: "Mensen denken aan hun portemonnee"

Bij 15 gemeenten in het Meetjesland en de Leiestreek werd afgelopen jaar ruim 9,5 kilogram per inwoner minder restafval aan huis opgehaald in vergelijking met het jaar ervoor. "Hiermee hebben onze gemeenten er samen voor gezorgd dat de door OVAM aan IVM opgelegde doelstelling van maximum 135 kilogram restafval per inwoner ruimschoots werd gehaald", klinkt het bij Jean-Marie Staelens van IVM.