Al 200 boeken te koop in webwinkel van Amazon die door chatrobot ChatGPT zijn geschreven 

"We moeten ons echt zorgen maken over dit fenomeen", zegt Mary Rasenberger, van de Amerikaanse auteursgilde aan Reuters. "Deze boeken zullen de markt overspoelen en veel schrijvers zullen hun werk verliezen."

"Schrijvers en publicatieplatforms moeten transparant zijn over hoe hun boeken zijn gemaakt, anders eindig je met een hoop boeken van lage kwaliteit."

Op Kindle Direct Publishing, het publicatieplatform van Amazon, kan iedereen rechtstreeks teksten publiceren die dan in de boekwinkel van Amazon kunnen worden verkocht. Er is geen verplichting om daarbij te vermelden of het boek door een computer is geschreven. Amazon laat aan Reuters weten dat het voorlopig ook niet van plan is om daar iets aan te wijzigen.