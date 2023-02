Anderlecht sleept Humo voor de rechter na ophefmakende artikels over Wouter Vandenhaute

"In de artikels wordt aan de hand van anonieme getuigenissen een negatief, eenzijdig en foutief beeld geschetst van de clubleiding en de dagelijkse operationele werking van RSC Anderlecht", bericht paars-wit.



"De club is van mening dat de journalist de wettelijke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden en fouten heeft gemaakt bij het schrijven van de artikels. Het is ook niet de eerste keer dat de journalist in kwestie op deze manier over de club bericht."

De Brusselse club benadrukte "persvrijheid hoog in het vaandel te dragen, zolang de wetgeving en de rechten van de club gerespecteerd worden."