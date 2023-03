Een dreun op je voorhoofd voor Aswoensdag: Antwerpse Sint-Andrieskerk maakt zich klaar voor viering in rouwkapel    

Vanavond wordt in talloze kerken Aswoensdag gevierd. Op die dag laten rooms-katholieken en sommige protestanten een kruis met as op hun voorhoofd zetten. In de Antwerpse Sint-Andrieskerk wordt die viering net iets anders ingekleed. "Aswoensdag komt na carnaval. Met een stempel mag ik een goedbedoelde dreun op het voorhoofd van elke gelovige geven. In deze kerk staan we met meer punch in het leven houden we van couleur locale. Het mag hier allemaal wat steviger en met meer spirit", knipoogt pastoor Mannaerts.