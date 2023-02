Vrouw vergist zich van pedaal en rijdt Aldi van Koksijde binnen

“Mijn moeder belde me opeens in paniek op en zei dat ik meteen naar de Aldi moest komen omdat ze iemand had aangereden", zegt haar zoon die meteen ter plaatse kwam. “Ik dacht aan een fietser of iets dergelijks, maar ze had blijkbaar haar eigen vriendin aangereden die aan de uitgang van de winkel stond. Ze doet geregeld boodschappen voor die vriendin."

"Mama vertelde me dat ze zacht achteruit reed en de auto niet meer wou remmen. Wellicht heeft ze zich vergist van pedaal en gaf ze plots gas. In haar paniek is ze dan blijven gas geven. Zo is ze met de achterkant van haar auto tegen de deur van de uitgang gebotst. Haar vriendin stond net nog binnen en kreeg de deur en het glas op haar. Ze liep naast heel wat snijwonden ook een gebroken arm op. We hopen dat het daarbij blijft en dat ze niet nog zwaardere verwondingen opliep."