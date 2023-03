Auto vliegt uit de bocht in Lierde, bestuurder in kritieke toestand

Gisteravond is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in de Bergstraat in Lierde. De man uit deelgemeente Sint-Martens-Lierde vloog in de dichte mist met zijn auto uit de bocht aan het kruispunt met Opstaldries en Breebijl. Zijn auto raakte van de baan af en kwam tot stilstand naast een boerderij. Daar raakte hij een voederkuil en zware tractorbanden.

De bestuurder werd ter plaatse gereanimeerd en is door de hulpdiensten naar een ziekenhuis in Aalst gebracht.