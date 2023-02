Bakker Luc uit Nevele gaat met "lachende kakskes" en "boules-shit" strijd aan tegen darmkanker

Maart is internationale darmkankermaand. Nog elk jaar krijgen zo’n 5.000 Vlamingen de diagnose. Om de ziekte bespreekbaar te maken, legt bakker Luc Welvaert uit Nevele wel heel bijzondere gebakjes in zijn toonbank. Hét hoofdingrediënt: chocolademousse. “Het is een ludieke actie met een belangrijke oproep: laat je screenen”. Radio2-reporter Margaux van de regio ging de eerste “lachende kakskes” mee bakken.