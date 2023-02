Bankje onthuld op Berg ten Houte in Maarkedal als trouwcadeau voor ex-renner Allan Peiper 

Het bankje moet wel voor een rustpunt zorgen. "Sit and take a rest on my favourite climb", staat er te lezen op het bankje. "We gaan hier wellicht nog veel komen", zegt Peiper. "We wandelen vaak in de Vlaamse Ardennen en ik passeer er ook regelmatig met de fiets. De koers eens in volle actie kunnen zien van hier zou pas echt schitterend zijn."