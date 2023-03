Beelden van vechtende tienermeisjes in Herk-de-Stad gaan rond op sociale media

Volgens De Leyn moeten we ons bij sociale media altijd de vraag stellen of het om echte beelden van een echt gevecht gaat. "Het gebeurt dat jongeren gevechten in scène zetten om veel likes te krijgen. Sociale media belonen jongeren om content te posten die veel gedeeld en vaak bekeken gaat worden." Het is volgens De Leyn daarom ook de verantwoordelijkheid van de sociale media om ervoor te zorgen dat de platformen een veilige omgeving blijven voor tieners. "Maar een bedrijf als bijvoorbeeld TikTok wil mensen vooral zo lang mogelijk op hun platform houden. Vaak zijn het ook internationale platformen, dus regelgeving daarrond moet ook de landsgrenzen overschrijden."