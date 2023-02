2 op de 3 Belgische bestuurders vertragen niet bij wegenwerken, "We zijn de slechtste leerling van Europa"

"In 2020 gebeurden er 11 dodelijke ongevallen in de buurt van wegenwerken in Vlaanderen", vertelt Katrien Kiekens van Agentschap Wegen en Verkeer. "Daarnaast vielen er 443 ongevallen met gewonden. Dit zijn de meest recente cijfers waarover we beschikken."



Het Agentschap voor Wegen en Verkeer houdt zich bezig met de veiligheid van verkeerswerven. "We zijn ons bewust van het onaangepaste rijgedrag van de Belgische bestuurder. Op gevoelige plekken waar de snelheidslimiet niet wordt nageleefd, plaatsen we trajectcontroles. Zo proberen we de snelheid toch te handhaven."