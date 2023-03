Bouw gemeentehuis Hechtel-Eksel kan nog niet beginnen, gouverneur  vernietigt overeenkomst met projectontwikkelaar

De oppositie stapte een paar maanden geleden al naar de gouverneur. “Toen heeft hij het toch toegestaan, maar wij zien nu dat er toch een duidelijke beslissing is genomen. Men ziet nu dat er niet alleen deontologisch veel misloopt, maar dat het dossier ook juridisch heel slecht is opgesteld”, aldus Saenen.

“In een oorspronkelijke overeenkomst was afgesproken dat er 4 are grond aan de projectontwikkelaar ter beschikking zou worden gesteld”, vertelt Saenen. “Maar nu blijkt dat dit plots 10 are is en daar wordt geen enkele verantwoording voor gegeven. Ook staat er opeens een ander bedrag in de overeenkomst. Het gaat nu over 2.3 miljoen euro, eerst over 2.8 miljoen, en de gemeente geeft geen verantwoording over die bedragen. Het is heel onduidelijk hoe de financiële situatie in elkaar zit. Twee jaar geleden zijn er bedragen afgesproken en nu komt men met totaal andere bedragen. Dat is bijzonder eigenaardig.”