"Imagine Antigone's hand be your smartphone": Brabofontein op Grote Markt van Antwerpen beklad

Imagine Antigone's hand be your smartphone and me your Brabo x. Die tekst staat er in bedenkelijk Engels geschreven op de buik van één van de zeemeerminnen die Brabo ondertsteunt. De vandalenstreek werd door een journalist van Radio2 in Antwerpen opgemerkt. Kunst in de Stad van de dienst Musea en Erfgoed heeft ondertussen ook een melding van het vandalisme ontvangen en ze gaan het zo snel mogelijk aanpakken, zegt curator Samuel Saelemakers. "Ons onderhoudsteam met experts zal het opschrift gaan bekijken, maar op het eerste zicht valt de schade mee. Het standbeeld is van brons en dat is veel minder gevoelig dan steen. In een poreus gesteente kan de inkt echt indringen."

(Lees verder onder de foto.)