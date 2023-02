Zware brand in kleuterschool De Toverfluit in Heusden-Zolder

Er is brand uitgebroken in de kleuterschool De Toverfluit in de Brugstraat in Heusden-Zolder. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en de brandweer is massaal ter plaatse. De rookpluim is tot ver te zien en er wordt aan omwonenden via een BE-Alert gevraagd de ramen en deuren gesloten te houden.