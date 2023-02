Woning verzekeren wordt dit jaar duurder, auto verzekeren niet

AG Insurance biedt ook gezondheidsverzekeringen aan voor werknemers. Bedrijven kunnen dat aanbieden aan hun personeel als extralegaal voordeel. Daarbij biedt de verzekeraar bijvoorbeeld een gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Ook bij die verzekering is de vraag al gerezen of het risico verzekerbaar blijft nu het aantal langdurig zieken sterk is toegenomen, gaf De Cuyper toe.



"De invaliditeitsgraad is de voorbije tien jaar verdubbeld. Die verdubbeling komt quasi volledig van psychologische invaliditeit. De fysieke invaliditeit is proportioneel op hetzelfde niveau gebleven", aldus de CEO. De verzekeraar probeert die trend te counteren door in te zetten op preventie en re-integratie naar werk. Het lanceerde daarvoor vijf jaar geleden een 'Wellbeing platform', onder meer om burn-outs aan te pakken. Sinds de start zijn 5.000 trajecten gestart.