"Maximaal drie komkommers per klant": verschillende Britse supermarkten beperken hoeveelheid fruit en groenten die klanten kunnen kopen

De schappen met tomaten, pepers, komkommers en sla liggen er maar troosteloos bij in verschillende supermarkten in het Verenigd Koninkrijk. Als er toch iets in de rekken ligt, mogen klanten tijdelijk maar een beperkt aantal stukken kopen. "We hebben een tijdelijke limiet opgelegd van drie stuks voor een klein assortiment aan groenten en fruit dat is getroffen", meldt een woordvoerder van de supermarkt Asda.