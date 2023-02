Schrijver Herman Brusselmans is vader van zoontje Roman

Roman Brusselmans is vandaag geboren om 14.20 uur. Brusselmans' vriendin Lena (30) en de baby stellen het prima. Dat hun eerste kind de naam Roman zou krijgen, had Brusselmans enkele maanden geleden al aangekondigd, zo gauw de keuze op die naam was gevallen.

Herman Brusselmans kondigde zijn vaderschap aan in een column voor het weekblad Humo, waarin hij schreef over wat hij momenteel zoal meemaakt met zijn Nederlandse vriendin Lena. Het koppel is samen sinds 2016 en woont in Gent. Brusselmans was eerder twee keer getrouwd, maar die huwelijken bleven kinderloos.