Populair bij jongeren, maar lang niet onschuldig: bulken en cutten, de nieuwe trend in de fitness

“Professionele gewichtheffers zullen deze methodes onder zeer strenge supervisie toepassen. Maar wij zien in onze praktijken tegenwoordig veel bezorgde ouders waarvan de tieners 5 tot 6 keer per week gaan fitnessen zonder begeleiding en daarbij ook online supplementen bestellen en eiwitten innemen. Dat is echt wel een onrustwekkende evolutie.”

Veel jongeren zijn net gestart met fitness omdat ze tijdens de coronapandemie hun favoriete sport niet meer konden uitoefenen. Dat kan uiteraard, maar als ze hun lichaam willen ontwikkelen dan moeten ze dat doen onder strikte begeleiding, waarschuwt Teulingkx.

“Bij een lichaam in volle groei is evenwichtige voeding extreem belangrijk. Als je dan je hoop gaat stellen op pilletjes of supplementen moet je heel hard opletten. Die eiwit-shakes of supplementen die je online kan bestellen zijn in 20 procent van de gevallen gecontamineerd, ze bevatten vaak verboden stoffen die nog een groter gezondheidsprobleem zullen creëren. Bovendien maken ze de opstap naar doping veel gemakkelijker, zeker bij jongeren. Een extreem goede opvolging is cruciaal om niet in die val te trappen.”