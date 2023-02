Burgemeester Christoph D'Haese blikt tevreden terug op "veilige editie" van Aalst Carnaval

Aalst Carnaval kende over het algemeen weinig incidenten. Enkel op maandag was er even een kat-en-muisspel tussen Brusselse jongeren en de politie. "We hebben toen kordaat moeten optreden en die mensen terug op de trein gezet naar Brussel. Iedereen is welkom om naar ons carnaval te komen, maar niet om amok te maken."

"Als we alles overschouwen, kunnen we niet anders dan terugblikken op een veilige driedaagse", besluit de burgemeester. "Ik denk zelfs dat we kunnen spreken van de meest veilige editie van de afgelopen zes jaar. Dat geeft me als burgemeester een voldaan gevoel. Nu ga ik een dagje recupereren en wat slaap proberen inhalen."