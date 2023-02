Biden sluit bezoek Polen af met gesprek Oost-Europese NAVO-landen, Poetin ontvangt Chinese topdiplomaat

China heeft zich sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne een dubbele houding aangemeten. Enerzijds heeft de Chinese regering de invasie nooit veroordeeld en nam ze het narratief van Moskou over een "militaire operatie" over, inclusief de argumentatie dat Rusland wel genoodzaakt was om Oekraïne aan te vallen door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten.

Anderzijds bleef China voortdurend hameren op een vreedzame oplossing. Dat kwam ook aan bod in het gesprek van Wang Yi met Poetin. De Chinese topdiplomaat zei dat China een opbouwende rol wil spelen om een politieke oplossing te vinden voor de oorlog in Oekraïne. China zou naar verwachting nog deze week met een vredesvoorstel naar buiten komen. In het Westen wordt daar argwanend naar uitgekeken. De veronderstelling is dat het heel wellicht erg zal uitgaan van de situatie zoals die nu is op het terrein, en de door Rusland bezette gebieden in stand zal willen houden.