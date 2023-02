Oekraïnecrisis gaf economie in Limburg even zware klappen als coronacrisis

In 10 maanden tijd is de Limburgse conjunctuur bijna even diep gezakt als in de coronacrisis, waarvan we nog aan het herstellen waren. Maar VOKA-Limburg verwacht dat de economie vanaf de zomer versneld zou moeten verbeteren. "Normaal gezien heeft economisch herstel in een diepe crisis grafisch altijd een V-vorm", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Nu zien we dat het herstel de vorm heeft van een hockeystick. Dat wil zeggen dat we maar heel gestaag uit het dal klimmen, naar de top van de berg."