Dan toch nieuw noodopvangcentrum voor asielzoekers in tentenkamp Molenbeek

De Brusselse daklozenorganisatie Samusocial, het burgerplatform BelRefugees en het Franstalige Rode Kruis van België openen in de Brusselse gemeente Anderlecht een noodopvangcentrum voor de mensen die in het tentenkamp in Molenbeek verblijven. Het merendeel van hen zijn asielzoekers die eigenlijk recht hebben op bed, bad en brood in het netwerk van Fedasil. Er is plaats voor 140 mensen die zo in warmere omstandigheden de nacht kunnen doorbrengen.