David uit Bornem mag eigentijdse versie van "Meisje met de parel" tentoonstellen in Mauritshuis in Den Haag

"Twee weken geleden kreeg ik een mailtje van het Mauritshuis in Den Haag waarin stond dat ook mijn foto geselecteerd was om in het museum te hangen", vertelt de Bornemnaar David Benoit in het middagprogramma van Radio2 in Antwerpen. Omdat het schilderij "Meisje met de parel" van de Nederlandse schilder Vermeer zo'n twee maanden verhuist naar het Rijksmuseum in Amsterdam, zocht het Mauritshuis naar andere versies om de lege plek in hun museum op te vullen. "Daarvoor schreven ze een wedstrijd uit, waar zo'n 3500 mensen van over de hele wereld aan deelnamen."