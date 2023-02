Amerikaanse regering scherpt regels voor asielzoekers aan

Onder de nieuwe regelgeving kan de VS asielzoekers die via een ander land de VS zijn binnengekomen, weigeren als ze niet eerst asiel hebben aangevraagd in het doorreis-land. Het gevolg van deze maatregel is enorm: de VS deelt namelijk zijn volledige zuidgrens met Mexico. Dat betekent dat de meerderheid van asielzoekers die zich nu aan de Amerikaanse zuidgrens melden een procedure hadden moeten starten in Mexico of in een andere land waar ze doorheen zijn gereisd.