Na de film "Cocaine Bear": kunnen dieren verslaafd raken aan drugs?

Vanaf vandaag kan je in de bioscoop gaan kijken naar “Cocaine Bear”, een film over een zwarte beer die kilo’s cocaïne verorbert die drugscriminelen gedropt hebben in het bos. De film is losjes gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de jaren 80. In de film verandert de beer in een moordmachine, maar wat gebeurt er echt als een dier drugs of alcohol gebruikt?