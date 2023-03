Villa in Koksijde onbewoonbaar na zware brand

De brandweer Westhoek is dinsdagavond om 21.47 uur opgeroepen voor een brand in een villa in Wulpen bij Koksijde. De villa staat aan de Conterdijk, langs een waterloop tussen Wulpen en Veurne. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak. Ze kreeg de brand vrij snel onder controle. De brandweer controleerde na de bluswerken het volledige dak om te voorkomen dat het vuur zou heropflakkeren.

De brand beschadigde het volledige dak. "Er is flink wat waterschade aan de woning. De woning is tijdelijk onbewoonbaar", zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. De bewoners van de villa, een koppel van middelbare leeftijd, konden de woning op tijd verlaten. Er vielen geen gewonden. Het koppel wordt opgevangen door familie. Hoe de brand is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.