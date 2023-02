Eerste kampeerwagens gearriveerd in Vlaamse Ardennen voor start wielervoorjaar

Het is ondertussen een traditie: elk jaar zakken tientallen wielersupporters in kampeerwagens af naar de Vlaamse Ardennen om er de wielrenners te zien in de Omloop Het Nieuwsblad. En ook dit jaar zijn de eerste kampeerders al gearriveerd. Aan de Haaghoek in Brakel staan de Nederlandse wielerfans Yvonne en Peter. De koers passeert er zaterdag 3 keer. Een mooie plek dus. "We komen een dag vroeger", vertelt Yvonne. "Omdat we denken dat het druk zal worden bij de campers. Het aantal plaatsen is hier beperkt. We komen elk jaar naar hier, op het erf van een landbouwer. We hebben toch niets anders te doen. Onze camper is ons leven. Je gaat ons niet geloven: maar we slapen hier beter dan in ons bed thuis."

"Meestal kiezen we voor plaatsen waar we de renners meer dan één keer zien, zoals hier tijdens de Omloop het Nieuwsblad. We gaan ze hier 3 keer zien passeren. En de dames ook! En het gaat natuurlijk ook om de sfeer. De mensen die de koers volgen in mobilhomes, dat is een wereldje op zich. We kennen elkaar bijna allemaal."