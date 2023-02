Millennium Golf legt geluidsmuur aan langs E313 in Beringen: "Golfterrein op hoger niveau tillen"

Een van de holes van het golfterrein in Beringen ligt langs de E313, en met de aarden geluidsmuur wil Millennium Golf de hinder van de snelweg beperken. "Zo'n snelweg brengt een oorverdovend geraas met zich mee, daarom hebben we er een aarden wal aangelegd, legt Piet Vandenbusssche, manager van Millennium Golf uit. "De dam is zo'n 4 meter hoog en zo'n 400 meter lang, dus dan spreken we toch over een 30.000 kubieke meter zand dat wordt aangevoerd. Over een week ongeveer zullen de werkzaamheden klaar zijn en kan er gras ingezaaid worden. Ook de bezoekers van de Paalse Plas zullen daarvan kunnen profiteren."