Gemeentepersoneel Herent klaagt over gebrek aan respect en waardering

Volgens Draye durven de werknemers ook niet openlijk praten over wat er aan de hand is. "Ik merk dat er een angst is om de job te verliezen. Na twee "onverwachte" ontslagen zijn mensen bang geworden. Ik heb me beziggehouden met één ontslag dat naar mijn aanvoelen op een vreemde manier is verlopen. Ik heb daar vragen over gesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen."

De oppositie wil nu een extra gemeenteraad bijeen roepen om de problemen te bespreken. Ze hopen op z'n minst op een engagement van de burgemeester Astrid Pollers (N-VA) en van de algemeen directeur Renaat Kamers, die verantwoordelijk is voor het personeel.